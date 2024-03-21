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央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元、利率逼近2.2%

2024/3/21 18:33（3/21 18:38 更新）
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圖為台北市南港地區大樓。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北21日電）中央銀行今天決議升息半碼（1碼是0.25個百分點），房仲預估，若以貸款新台幣1000萬元、30年期計，升息前房貸利率地板價為2.06%，升息後足額反映為2.185%，每月還款金額多631元，等於每年多繳7572元；另有專家認為，央行這次升息，對房市仍有口頭警告意味。

中央銀行今天召開理監事會，會後宣布決議升息半碼；台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴分析，央行6度升息後，台灣利率累計已調升3.5碼，使房貸族的負擔加壓。

大家房屋企研公關主任賴志昶指出，若以房貸1000萬元、貸款年限30年計，升息前房貸利率地板價為2.06%，每月應繳房貸為3萬7263元。

升息半碼後，房貸年利率足額反映為2.185%，若以同樣貸款條件計算，升息後每月應繳房貸增至3萬7894元，換算每月多繳631元，每年多繳7572元。

賴志昶指出，若比較2022年初反映升息前，當時5大行庫平均房貸利率為1.378%計，房貸月付3萬3930元；這6次升息後每月多繳3964元，換算每年多繳4萬7568元，較2023年平均經常性薪資4萬5496元高，房貸族壓力不言可喻。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行此次升息半碼，並非針對房市而來，主要是4月電價調整可能帶來通膨預期，加上近期市場ETF申購資金太瘋狂，不過對於房市仍有口頭警告意味。

曾敬德指出，接下來要觀察利率屬於單一次調升，還是連續性升息，不過以過去5次升息後，房市仍反映市場基本面而走揚來看，短期應能讓市場稍稍降溫，但長期可能不會對房市造成太大衝擊。（編輯：潘羿菁、楊蘭軒）1130321

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