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剛性需求支撐 房車雙貸餘額破6000億元大關創新高

2024/4/7 09:29
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（中央社記者羅元駿台北7日電）根據聯徵中心統計，同時有房貸、車貸的雙貸族，今年1月底人數為8.5萬人、雙貸總餘額達到新台幣6074.34億元，雙雙創新高，由於央行升息將連動貸款利率走高，台灣自2022年以來共升息3.5碼，房車雙貸族負擔恐加重。

根據聯徵中心數據統計，截至今年1月，房貸、車貸雙貸族為8.5萬人，創下統計來新高，房貸總金額為新台幣5477.05億元，車貸金額為新台幣597.28億元。根據聯徵中心資料說明，購買住宅貸款、房屋修繕貸款，皆定義為個人房屋貸款；若擔保品為車輛的短、中期放款，即定義為個人汽車貸款。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，購屋族傾向以時間換取價格，因此選擇購買離市區較遠的地段，考慮以通勤時間取代房價成本，而推升房車雙貸族群的增加。

徐佳馨補充，成家族群可能有載送小孩或長輩的需求，而帶動購車需求，而近幾年車價漲幅較大，也增加購車申貸的意願。

對於房車雙貸人數與金額創高，徐佳馨分析，除了民眾本身的剛性需求，加上新青安優惠房貸持續發酵，促進房地產市場買氣，車市則在汰舊換新與延遲交車的欠單改善有撐。

不過徐佳馨也提醒，雙貸族群適逢央行升息，應妥善分配資金運用，以免壓縮到日常生活支出，更要注意自身的財務狀況，避免信用危機。（編輯：潘羿菁）1130407

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