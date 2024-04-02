台灣金聯86戶平價宅 4794人次搶購創新高

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（中央社記者張璦、賴言曦台北2日電）台灣金聯平價宅今天開標，共有4794人次搶購86戶，人次寫下新高。專家分析，由此可看出房市景氣熱絡，且觀察熱門投標標的可發現，低總價捷運宅、精華路段兩房等標的，都是熱門物件。

台灣金聯表示，今年平價宅一共推出88戶，最終吸引4794人次搶購86戶，人次創新高水準，銷售率高達97.7%。

至於2戶未售出的標的，均為坪數較大的房屋，包含位於台北市內湖區康樂街186巷19號的華廈、權狀坪數64.52坪，及桃園市龍潭區百年一街49巷11號透天厝、權狀坪數107.17坪。

反觀前5名熱門投標標的，有3筆為冠德捷世社區，且3筆得標率都不到0.5%，最熱門的21標得標率僅0.37%，顯見捷運宅相當受市場歡迎，但該社區2018年捷運宅標售時，曾出現大量流標現象，顯示房市景氣差異甚大。

第2熱門則是新店法樂社區，該社區過去也曾有平價宅的標售紀錄，這次再度成為市場熱門標的，主因是北部地區房價高漲，要找到低總價、屋齡新穎且地段不錯的大樓產品，難度偏高，且該社區這次標售總價僅1258萬元，且兩房格局為當前房市主流產品，吸引民眾進場投標。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，去年平價宅標售總共吸引3000多封投標單，這次平價宅更一舉衝到近4800封標單，可看出房市景氣熱絡。

曾敬德進一步指出，若觀察熱門投標標的可發現，低總價捷運宅仍相當有吸引力，另外低總價的精華路段兩房等產品，這些總價都可以適用新青安優惠房貸，吸引不少民眾進場投標。（編輯：楊凱翔）1130402