六都3月買賣移轉年增12.2% 專家：房市交易熱絡

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（中央社記者賴言曦台北1日電）據六大都會區地政局公布的3月買賣移轉棟數，合計達2萬3409棟，月增58.3%，年增12.2%。專家分析，房市回歸供需基本面，民眾看屋、購屋態度轉趨積極，加上新青安房貸助攻，使房市交易熱絡。

綜觀六都3月買賣移轉棟數，台北市3042棟、月增78.1%、年增34.9%；新北市5671棟、月增55.8%、年增2.4%；桃園市3970棟、月增45.2%、年增16.9%；台中市3993棟、月增44.5%、年減1.3%；台南市2894棟、月增94.0%、年增32.7%；高雄市3839棟、月增56.9%、年增11.5%。

進一步觀察今年第1季六都整體交易量合計為6萬3226棟，年增28.3%，創2012年來次高，僅遜於2022年，顯示市場買氣火熱。

永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，當前房市回歸供需基本面，民眾看屋、購屋態度轉趨積極，且在新青安優惠房貸助攻下，房市延續去年底熱絡買氣，交易明顯反彈回升。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，目前整體房市呈價量齊揚，主因為台股登上2萬點、新青安優惠房貸及通膨預期帶動，整體房市房價仍居高不下，預料移轉棟數年增的情況，到下半年才會趨緩。（編輯：黃國倫、楊凱翔）1130401