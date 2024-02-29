首購成主力買盤 5大房仲前2月交易量雙位數成長

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（中央社記者賴言曦台北29日電）受農曆春節長假影響，5大房仲2月交易量皆呈下跌表現，但合併1、2月交易量則較去年同期雙位數成長。業者分析，今年首購是主力，可觀察到高資產族群進場意願增加，隨著329檔期來臨，預估上半年房市可望維持量增表現。

台灣房屋統計內部成交行情指出，今年2月因農曆春節影響工作天數，導致買賣交易量不如1月，但以1、2月合計來看，六大都會區加新竹地區整體交易量年增47.6%，成交價年增5%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，隨著總統大選落幕，股市衝高，加上新青安優惠房貸持續發酵，購屋市場穩定樂觀，尤其今年首購是市場主力，近期看屋量和出價意願皆高，2到3房產品去化快；但2月受到都更改建工安事件影響，30年以上老屋詢問度略減。至於屋齡10年到20年的物件，因公設比和屋況適中，最受歡迎。

住商機構統計旗下成交狀況指出，1、2月總交易量較去年同期成長30%；住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，北台灣新台幣2000萬元以下、台中1500萬元以下、南二都1000萬元以下的兩房規格產品，依舊是市場主力；值得注意是，當成屋屋主對價格態度堅決，會導致不少買家轉往預售市場。

永慶房屋集團研展中心統計，受到農曆春節影響，2月全台交易量月減28%，合併前2月全台交易量較去年同期成長43%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，青安優惠房貸帶動下，首購族群轉趨積極，買賣方價格認知差距逐漸縮小，有利成交；另在通膨難降的狀況下，高資產族群也開始尋找適合的抗通膨標的，近期發現換屋、高資產族群進場購屋意願增加，帶動中高總價產品交易回溫。

中信房屋內部2月成交資料同樣受到季節因素影響，全台2月交易量較1月減少27.1%，較去年同期衰退9.9%；合併1、2月數據來看，全台交易量較去年成長29.6%。

中信房屋總經理張世宗表示，據青年安心成家貸款統計資料顯示，1月核貸件數已達到6861件，超過全台交易量的1/5，環境有利於房市剛性買盤的發展，不動產交易將會升溫，今年低首付、低總價的小宅仍將是市場主軸。

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信義房屋統計全台門市前2月房市交易表現呈雙位數成長，其中，1月以總價1000萬元至1500萬元的自用住宅交易表現最好；2月交易狀況表現與1月一致，總價1500萬元內的交易比例約一半，顯示今年在新青安優惠房貸支持下，前2月首購買盤穩定。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察今年前2月市場買氣，年節前維持穩定，年後呈現快速回籠，且延續去年下半年來年增的穩定市況；後續329檔期來臨，推估上半年房市量能可維持年增的表現。（編輯：張良知、張均懋）1130229