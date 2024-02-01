六都1月買賣移轉棟數年增逾9成 專家：房市成交漸穩

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（中央社記者賴言曦台北1日電）六大都會區地政局今天公布1月買賣移轉棟數約2萬4999棟，月增5.3%，年增98.2%。專家分析，去年1月有農曆春節拉低工作天數，但今年春節較晚，加上政府打炒房政策大致底定，買方疑慮減少，帶動成交漸穩。

進一步觀察六都今年1月買賣移轉棟數，台北市2891棟，月增21.5%，年增85.7%；新北市5780棟，月減0.8%，年增122.7%；桃園市4359棟，月增11.8%，年增71.3%；台中市5373棟，月減5.7%，年增101.5%；台南市2447棟，月增2%，年增91.3%；高雄市4149棟，月增17%，年增110.5%。

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大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，去年1月恰逢春節，工作天數短及市場氛圍不佳，比較基期低，今年1月延續去年底的買氣，成交表現不俗，加上2021年以前累積的預售交易開始交屋，帶動今年1月跟去年同期數據相比，出現大幅成長。

展望後市，永慶房屋研展中心副理陳金萍認為，隨著打炒房措施等利空因素逐漸淡化，房市氛圍轉趨明朗，回歸供需基本面，加上新青安優惠貸款使自住需求加速進場，預估買氣可望延續至農曆年後，若國內政經局勢沒有明顯變化，上半年房市交易量能可望有再放大的空間。（編輯：趙蔚蘭、張均懋）1130201