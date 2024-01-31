4大房仲元月業績開紅盤 年增皆逾8成

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（中央社記者賴言曦台北31日電）國內4大房仲公布今年1月成交量，皆較去年同期成長8成以上。業者認為，隨著打炒房措施利空釋出，預估今年房市會延續去年下半年的市況，並以自用買盤為主；但由於今年為全球大選年，加上美國可能啟動降息，相關因素都值得留意。

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2024年1月六大都會區和新竹縣市的交易量，較2023年12月成長10.1%，若與2023年1月同期相比為年增98.8%，主因是去年同期為春節假期期間，基期較低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，總統大選結束，由執政黨連任，預估房市政策將延續前朝作法，研判今年房市整體將會和去年下半年的格局相近，小資仍為市場主力、小宅則是市場常勝軍。

住商機構統計旗下成交狀況，今年1月交易量與去年12月相比略增4.3%，但比去年同期增加97.9%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，今年經濟表現雖然溫和成長，但在自用買方支撐下，預估成屋市場上半年應能延續去年下半年熱度；但下半年在全球大選年，政經變數增加下，資金情況還需要再觀察，研判對房地產市場會有所影響。

中信房屋統計2024年1月內部買賣成交件數，雖然月減9%，但若與去年同期相比，則成長83.1%。

中信房屋總經理張世宗表示，1月為房市傳統淡季，使買氣呈現月減，而今年第1季呈現低總價快速售出、高總價降價就買的結構，延續去年末的市況，交易量穩中微揚；但下半年房市會受到美國啟動降息循環與兩岸不確定性等外在因素影響，內部則有囤房稅2.0上路，整體仍有變數。

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永慶房產集團統計，今年1月全台房市交易量月減1%，顯示房市交易量能尚屬穩定，若與去年同期相比，全台房市交易量成長106%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，國內景氣回溫，加上新青安房貸助攻，促使自住需求加速購屋腳步，通膨長期化的現象也驅使長期置產族群擇優進場，房市回歸供需基本面，只要買賣雙方價格認知產生共識，成交機會大增，預期農曆春節後，交易量能還有成長空間 。（編輯：張良知、楊蘭軒）1130131