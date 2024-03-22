央行升息 房仲：影響程度不會像2022年連5升顯著

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（中央社記者潘智義台北22日電）信義房屋今天表示，雖然央行升息半碼使房貸族的房貸支出增加，短期內還是會有降溫效果，但影響程度不會像2022年連續升息5次那樣顯著。

信義房屋透過新聞稿說明，此次升息背後原因主要來自於通膨預期，與市場資金過多，需觀察這些因素對今年房市影響。

觀察2022年利率連5升的房市價量變化，信義房屋分析，當時連續性升息與政策的確對房市有短期壓抑效果，不過等到市場適應後，反映當下市場供需等基本面，呈現先蹲後跳的狀況。

信義房屋指出，持續升息期間六都加上新竹房價漲勢收斂，主要都會區5次升息前後的房價表現為-2%至6%，顯示當時的連續性升息與政策的確對於房市有短期壓抑效果。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2022年下半年預售禁止換約政策題材發酵，市場交易量萎縮，不過2023年上半年升息循環告一段落後，市場也逐漸習慣2%的房貸年代，加上新青安貸款協助年輕人降低短期購屋房貸負擔，台股也出現一波漲勢與通膨等因素帶動，房市又出現一波漲勢。（編輯：潘羿菁）1130322