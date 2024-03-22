央行升息 政院拍板就學青安購屋等7類貸款利息補貼

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（中央社記者賴于榛台北22日電）因應央行宣布升息半碼，行政院副院長鄭文燦今天召開會議後決議，政府將全額補貼因升息所致的勞工紓困貸款利息，此外，就學貸款、青年安心成家購屋貸款、資金紓困振興貸款等6類貸款也不受升息影響，仍由政府繼續補貼。

中央銀行昨天舉行今年首場理監事會議，宣布升息半碼，藉以抑制台灣通膨預期心理，外界擔憂青安貸款等也受波及。

行政院今天透過新聞稿表示，鄭文燦上午邀集中央銀行、國家發展委員會、內政部、財政部、經濟部、教育部、勞動部等部會，討論政策性貸款如何因應升息，避免弱勢族群、學生，及受疫情影響而申請紓困貸款的勞工、企業受到衝擊。

會中決議，貸款額度最高新台幣10萬元的勞工紓困貸款，將由政府全額補貼升息所致的負擔，預計受益勞工達52萬人。

此外，還有6類政策貸款項目也不受升息影響，仍由政府繼續補貼。一、就學貸款部分，考量在學學生尚無經濟能力，教育部將協助補貼因升息所增加的利息，所有辦理就學貸款的在學學生皆不會因升息而增加利息負擔。

畢業後還款者如申請緩繳本息，只要符合每月平均收入未達5萬元資格者，可以申請最長12年緩繳本息，緩繳本息期間將免負擔本金及利息，利息全部由教育部負擔，同樣未因升息增加利息負擔。

二、資金紓困振興貸款部分，包括舊有貸款展延、營運資金貸款、振興資金貸款都是依中華郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，不過仍受限每家公司的補貼額度上限，例如舊貸展延及振興貸款最高22萬元，營運資金貸款最高5.5萬元。

三、青年創業及啟動金貸款，本來就是針對貸款金額100萬元以下的貸款，提供5年利息全額補貼，因此補貼期間內，利率調升差額均由政府全額吸收。

四、疫後振興貸款及低碳智慧納管貸款也是依中華郵政定儲機動利率提供補貼，故將配合央行升息，調整補貼金額，但補貼額度上限約60萬元。

五、青年安心成家購屋優惠貸款，不論既有貸戶或新貸戶，均維持由公股行庫自行吸收半碼，加計2023年8月青安貸款精進方案，由政府額外補貼1碼，補貼期限至2026年7月31日止，因此，政府將持續補貼因升息所增加的利息至上述期限為止。

六、內政部政策性房貸已享有優惠貸款利率，且2022年3月央行升息時，便由內政部住宅基金吸收半碼至2026年7月31日止，因此政府將持續補貼因升息所增加的利息至上述期限為止。（編輯：謝佳珍）1130322