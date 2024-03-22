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央行升息半碼 在學生學貸不受影響

2024/3/22 11:46
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（中央社記者陳至中台北22日電）中央銀行昨天宣布升息半碼。教育部今天表示，在學生學貸將比照過去作法，由政府補貼因升息所增加的利息，不必擔心影響；畢業生符合一定條件，也可申請緩繳本息。

中央銀行昨天舉行理監事會議，會後宣布決議升息半碼（0.125個百分點）。外界擔心升息會影響學貸，教育部今天發布新聞稿解釋，目前93%申請學貸的學生，在學期間的利息本就是由教育部全額補貼，不用擔心升息影響。

教育部也提到，今年1月已修正「高級中等以上學校學生就學貸款辦法」，放寬申請就學貸款在學學生的家庭年所得門檻、負擔利息條件，以及畢業後還款的各項寬緩措施門檻。

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對在學生來說，放寬學生申貸門檻及免息條件後，只剩下部分（家庭年所得為148萬元以上，且家庭內仍在學或未成年人數不及3名）須負擔利息。教育部因應此次升息，將比照111年及112年共計5次升息的做法，協助補貼因升息所增加的利息。

針對已經畢業且在還款的學生，若有還款困難，只要符合每月平均收入未達5萬元（每增加養育1名未成年或仍在就學階段子女，再多放寬月收入門檻1萬元），即可申請最長12年的緩繳本息。緩繳本息期間免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼。（編輯：管中維）1130322

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