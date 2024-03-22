更多編輯台推薦新聞：
央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫
生活

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應台灣有事 沖繩首度部署反艦飛彈連
首頁 / 生活
央行升息
新聞專題
央行升息2/80
首頁 / 生活

央行升息半碼勞工紓困貸款利息增加 勞動部全額補貼

2024/3/22 14:17（3/22 14:52 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為在西門町施工中的工人。（中央社檔案照片）
圖為在西門町施工中的工人。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北22日電）中央銀行昨天宣布升息半碼（0.125個百分點），勞動部今天表示，因應升息，勞工紓困貸款利率由2.345%提高為2.47%，為減輕勞工負擔，將全額補貼升息半碼的貸款利息。

中央銀行昨天舉行理監事會議，會後宣布決議升息半碼。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨今天接受媒體訪問表示，為減輕勞工的生活負擔，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，預計有52萬名勞工受惠。

謝倩蒨說，從民國111年起央行宣布升息，第1次升息，漲幅1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔；之後央行陸續於111年6月、9月、12月及112年3月宣布升息，每次漲幅皆為半碼，也都由勞動部全額補貼4次升息半碼的貸款利息。

謝倩蒨說，除了第1次升息是由銀行補貼外，後續升息的補貼估計總計2.7億元。

109年及110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對勞工就業及生活造成影響，為減低疫情對勞工生計衝擊，勞動部開辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供自有資金，每人貸款額度最高新台幣10萬元，貸款期間3年，勞動部補貼勞工第1年貸款利息，109年及110年共核貸159萬餘件。（編輯：管中維）1130322

延伸閱讀
央行升息半碼 千萬房貸1年多繳7572元、利率逼近2.2%央行升息衝擊勞工學生 陳建仁：研議協助弱勢央行升息半碼打通膨 楊金龍：surprise但決定合理2月CPI衝3.08%創19個月新高 外食漲幅擴大成通膨隱憂
央行升息
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
央行升息半碼 在學生學貸不受影響
172.30.142.21