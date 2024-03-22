央行升息半碼勞工紓困貸款利息增加 勞動部全額補貼

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（中央社記者吳欣紜台北22日電）中央銀行昨天宣布升息半碼（0.125個百分點），勞動部今天表示，因應升息，勞工紓困貸款利率由2.345%提高為2.47%，為減輕勞工負擔，將全額補貼升息半碼的貸款利息。

中央銀行昨天舉行理監事會議，會後宣布決議升息半碼。

勞動部勞動福祉退休司司長謝倩蒨今天接受媒體訪問表示，為減輕勞工的生活負擔，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，預計有52萬名勞工受惠。

謝倩蒨說，從民國111年起央行宣布升息，第1次升息，漲幅1碼，考量貸款勞工為相對經濟弱勢，勞工紓困貸款利率1.845%維持不變，增加利息由銀行負擔；之後央行陸續於111年6月、9月、12月及112年3月宣布升息，每次漲幅皆為半碼，也都由勞動部全額補貼4次升息半碼的貸款利息。

謝倩蒨說，除了第1次升息是由銀行補貼外，後續升息的補貼估計總計2.7億元。

109年及110年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對勞工就業及生活造成影響，為減低疫情對勞工生計衝擊，勞動部開辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供自有資金，每人貸款額度最高新台幣10萬元，貸款期間3年，勞動部補貼勞工第1年貸款利息，109年及110年共核貸159萬餘件。（編輯：管中維）1130322