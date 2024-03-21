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央行升息半碼打通膨 楊金龍：surprise但決定合理

2024/3/21 18:57
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）全球主要央行都在談降息，台灣中央銀行今天意外升息半碼，讓市場跌破眼鏡。央行總裁楊金龍表示，主要是為了抑制國內通膨預期心理，這次決定會讓市場有點surprise，但是是合理的決定。

隨著全球通膨持續降溫，主要國家均轉而討論降息，美國聯準會會議結論今天凌晨出爐，一如市場預期，利率不變，但維持今年降息3碼的預測。

台灣央行今天舉行理監事會議，結果卻出乎意料，宣布升息半碼、調升政策利率0.125個百分點。

央行同時發布經濟預測，上修今年經濟成長率預測值為3.22%，高於去年12月預測值3.12%，同時以電價調漲10%的情境設算，將全年消費者物價上漲率（CPI）調升至2.16%，較去年12月上修0.27個百分點，再次突破2%的通膨警戒線，主要是考量4月起家庭及產業電價擬調漲的直接及間接影響。

央行說明，若家庭電價調漲10%，將直接使今年CPI年增率上升0.09個百分點，若產業用電價格調漲10%，對通膨率可能有生產成本轉嫁的間接效果，以及形成通膨預期心理的影響，直接效果與間接效果併計，將推升CPI0.27個百分點。

楊金龍指出，這次升息屬於「預防性升息」，主因是2021年以來，國內物價漲幅較高，加上4月電價擬調漲，恐形成較高的通膨預期；考量今年經濟成長增溫，升息半碼抑制國內通膨預期，「我認為調整是適當的」。

楊金龍表示，也許市場會質疑美國、歐元區都開始要降息，台灣此時升息沒有跟進全球趨勢，但央行過去多次解釋，國外央行升息步調大多急速上調，台灣則是漸進溫和，做法並不相同。

至於台灣通膨結構是否轉變，楊金龍表示，他認同美國聯準會主席鮑爾的看法，通膨可能維持較長時間，而通膨時間越久，通膨預期會更強烈，這將使央行更難對付通膨；現在談物價結構是否轉變還言之過早，央行會密切關注。

楊金龍強調，隨著通膨率偏高，利率水準也會維持在相對較高的水準，「這是無庸置疑」。（編輯：林淑媛）1130321

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