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台股狂飆匯市脫鉤 楊金龍：外資實現獲利匯出所致

2024/3/21 19:53
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台股強勢攻高，今天收盤指數更站上2萬點，不過近期新台幣匯率趨貶，呈現股匯不同調，央行總裁楊金龍說明，股市熱絡的時候，正是外資實現獲利（capital gains）的好時機，所以前幾天外資才會大量匯出。

台股龍年開紅盤以來飆漲超過2100點，今天價量齊揚，指數收在20199.09點，首度站穩2萬點關卡，寫下歷史新高紀錄。不過新台幣匯市未能同步，農曆年後一路趨貶，呈現股匯不同調。

楊金龍表示，股市大好的時候，反而是落袋為安的機會，前幾天大家都把股市往上推，正好是外資實現獲利的時機，大量匯出，使得股匯走勢不一致。

楊金龍補充，前陣子外資買超台股，但沒有匯入新資金，而是採SWAP（換匯交易）方式，在此同時，國人看好美國聯準會今年降息，提前布局，資金大舉湧入海外ETF，導致新台幣匯率未能隨台股行情看漲而走高。

不過楊金龍提醒，國人投資策略多是看準利率及資本利得的獲利，但沒有想到匯率的問題，如果市場一片樂觀，可能就會忽略風險，金融危機、房地產泡沫都是這種情形。（編輯：潘羿菁）1130321

#央行
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