00940募集1752億元4/1掛牌 空降台灣ETF第6大

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）台股市場近期焦點元大台灣價值高息ETF（00940）3月15日完成募集，預計4月1日掛牌，元大投信今晚正式公布募集規模為新台幣1752億元，創下國內ETF成立金額歷史紀錄。

若以3月20日數據計算，00940將是台灣規模第6大ETF，前5名分別為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）以及元大美債20年（00679B）。

00940於3月11日至3月15日開放募集，引發投資人申購熱潮，最終公布募集資金1752億元，隨著基金18日報備成立後，開始進場建倉，為台股帶來強大資金動能。

根據證交所統計，3月18日至20日，本土投信連3天分別大舉買超台股132.06億元、278.93億元和158.42億元，合計約569.42億元。

法人分析，本週3天投信累計買超569.42億元，預計這波00940的建倉買盤還會延燒好幾天，將為台股持續挹注資金動能。00940預計4月1日正式掛牌。

元大投信透過新聞稿指出，針對00940申購熱潮，各界多集中關注募集金額，不過從台灣ETF發展歷程角度，募集指標意義在於相對於個股投資，00940具備分散風險、定期調整持股等有利ETF存股投資特性，吸引多數投資人優先選擇，據此自動參與ETF指數化投資策略，將個人投資從短期的個股價差操作，轉至中長期投資組合存股領息，並紀律定期調整持股。

00940預計4月1日掛牌，掛牌後股價會逐日變化，投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易。元大投信表示，00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF股價也不會有必然上漲的情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供00940的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。

元大投信特別提醒，隨ETF成為投資顯學，投資前應謹慎評估ETF具有價格波動風險，以台股ETF為例，台股大盤雖然2023年大漲26.8%，但2022年大跌22.4%，建議投資人控管資金配置，並避免以高股息ETF利差為唯一考量。（編輯：楊蘭軒）1130320