00940最終名單成分股洗牌 鈊象變第二這4檔掉出前10

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（中央社記者曾仁凱台北29日電）元大台灣價值高息ETF（00940）4月1日將掛牌，今天公布已投資金額比例達92.44%，並揭露完整成分股名單，前10名中的長榮持股比重9.32%最高，鈊象則是從第9名躍升至第二，原本榜上有名的神基、群光、瑞儀和新普最後則未擠進前10大。

00940發行價10元，採月配息，上市前就萬眾矚目吸引小資族注目，並掀起空前搶購熱潮，但元大投信統計00940今天收盤淨值為9.92元，略低於10元發行價，最新淨值將成為下週一的上市掛牌價格，申購成功的投資人暫時小小套牢。

根據00940完整50檔成分股名單，長榮權重9.32%排第一名，第二名鈊象3.51%，第3名聯電和中美晶並列，權重3.14%。接著5至10名依序是和碩2.99%、聯發科2.96%，漢唐和環球晶都是2.90%，以及日月光投控2.71%、聯詠2.65%。

對照元大投信先前公開揭露的00940前10大成分股，當時的長榮權重9.2%排第一，接著是聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3.0%、群光2.8%、瑞儀2.7%、聯發科2.6%，以及鈊象和新普皆為2.5%。

比較兩份名單後可以發現，原本的神基、群光、瑞儀和新普最後未擠進前10大名單，由和碩、環球晶、日月光投控和聯詠接替入列。

其它00940成分股清單，第11至30名依序為光寶科、群光、中信金、新普、神達、世界、統一、亞翔、廣達、力成、東陽、東元、樺漢、頎邦、欣詮、中磊、可成、晶技、智易、佳世達。

第31至40名依序為上海商銀、大聯大、巨大、致伸、神基、啟碁、矽格、寶成、聯陽，光洋科、矽創、瀚宇博、南茂、帝寶、精成科、大成鋼、耕興、瑞儀、中碳、合勤控。

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00940發威，建倉買盤為台股挹注強大動能，根據證交所統計，今天投信在集中市場買超高達599.51億元，買超手筆再創史上新高。

其中買超個股第一名為聯電，買超7萬3833張，第二名是長榮6萬1710張，接著依序是中信金5萬5515張、東元2萬7757張、寶成2萬1999張、和碩2萬1052張、日月光投控2萬629張、統一1萬9485張、上海商銀1萬8464張以及佳世達1萬7154張。前10名全部都是00940成分股。（編輯：楊凱翔）1130329