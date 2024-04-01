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00940掛牌首日爆量134萬張收跌至9.76元 投資人每張暫虧240元

2024/4/1 14:46（4/1 15:12 更新）
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元大台灣價值高息ETF（00940）1日掛牌，終場下跌0.16元，收在9.76元。（中央社檔案照片）
元大台灣價值高息ETF（00940）1日掛牌，終場下跌0.16元，收在9.76元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）備受矚目的元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌首日出師不利，今天以上週五收盤淨值9.92元登板後，股價開平走低，終場下跌0.16元或1.61%，收在9.76元；對照發行價10元，當初申購成功的投資人每張暫時小虧240元。

00940上市第1天就爆出近134萬張成交天量，也引發社群中「存股變當沖」的討論。

PTT上有網友哭訴「我不玩了，把錢還我」，也有網友狠酸「1700億買到破發」、「還好沒腦衝申購，上市按一按還更便宜」、「以後還有人要申購嗎，等上市破發再買甜甜價」；不過也有網友認為「其實跌下去是真的可以買來存耶，規模夠大又配平準」。

元大投信上週五已公布00940共50檔成分股完整清單，觀察前10大成分股今天股價表現，幾乎全軍覆沒。

成分股包括長榮下跌4.5元或2.62%、鈊象下跌5元或0.44%、聯電下跌0.5元或0.96%、中美晶下跌6.5元或3.03%、和碩下跌4.5元或4.41%、聯發科下跌35元或2.93%、漢唐下跌3元或0.76%、環球晶下跌17元或2.93%、日月光投控下跌11元或6.83%、聯詠下跌15元或2.48%。按此推算，00940稍晚公布的今天淨值結算，恐怕不會太好看。

00940上市前就募資高達新台幣1752億元，龐大資金進場，推升相關成分股股價。不過根據元大投信公開揭露資料，截至上週五，00940已投資金額比例達92.44%，所剩資金銀彈有限，相關成分股少了00940建倉買盤支撐，今天上演短多出盡拉回修正表現。（編輯：張良知）1130401

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