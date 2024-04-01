00939不畏股價破發 規模逆勢飛躍600億大關

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北1日電）統一台灣高息動能ETF（00939）3月20日掛牌，雖然上市隔天股價就破發，反而吸引投資人低接買盤進場，截至上週五，基金規模已飛越600億元大關，達到623.85億元，對照成立規模535.14億元，逆勢成長超過15%。

上週台股收盤指數再創歷史新高，整體台股ETF平均股價漲幅約0.12%，但由於投資人獲利了結，上週台股ETF規模不但未跟著增加，反而縮水68.27億元。

值得注意的是，新掛牌的00939雖然上市隔天股價就破發，上週五收在14.77元，距離發行價15元下跌0.23元或1.53%，卻未澆熄投資人熱情。

00939持續獲得投資人資金挹注，上週基金規模增加38.1億元，週增幅達到6.5%，成為上週台股ETF吸金王。如果從3月20日掛牌日起算至上週五，00939上市後連續8個交易日獲買超，累積淨申購近64萬張，推動基金總規模來到623.85億元，比起成立規模535.14億元增加88.71億元或16.5%，目前暫居台股ETF規模排行第7名。

投信公司主管表示，ETF本來就屬於長期投資，愈跌愈要買。不過他也提醒，目前台股來到2萬點，從歷史角度來看處於相對高檔，建議投資人居高思危。（編輯：張均懋）1130401