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0056ETF擬配息0.73元18日除息 00929拉高到0.2元

2024/4/1 18:09（4/1 18:35 更新）
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高股息ETF元大高股息（0056）和復華台灣科技優息（00929）預計4月中除息。（中央社檔案照片）
高股息ETF元大高股息（0056）和復華台灣科技優息（00929）預計4月中除息。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）兩檔熱門高股息ETF元大高股息（0056）和復華台灣科技優息（00929）預計4月中除息，今天公布預估配息金額，都比上一期提高，換算年化殖利率分別達7.3%和11.5%。

0056是目前台灣規模最大的高股息ETF，最新資產規模已突破新台幣3000億元。0056從2023年下半年開始從原本年配息改為季配息，本季預計4月18日除息，每受益權單位預估配發0.73元，略高於今年1月配息0.7元。

依0056今天收盤股價39.59元換算，年化殖利率約7.3%。想要參與除息的投資人，最晚必須在4月17日前買進。

而00929是國內最早引領月配息風潮的高股息ETF，目前資產規模約1580億元，居國內第5大高息ETF，預計4月23日除息，公司依照基金淨資產價值進行收益分配評價，今天公告本月預估每單位配發0.2元，比起今年前3月每月皆配息0.13元，大幅拉高，創基金成立以來新高。

對照00929今天收盤股價20.76元，年化殖利率達11.5%。想要參與除息的投資人，最晚必須在4月22日前買進。

基金專家分析，高息ETF市場戰況激烈，投信公司除了提高配息頻率，從年配、季配到月配；配息金額也不斷拉高。不過投資人仍得特別留意配息來源，除了股市多頭帶頭，有沒有來自收益平準金等。（編輯：黃國倫）1130401

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