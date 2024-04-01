00940掛牌首日收跌 專家提醒處分損失無法抵稅

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（中央社記者張璦台北1日電）民眾瘋搶台股ETF，備受矚目的00940掛牌首日爆量134萬張、以9.76元作收。除金管會已示警ETF相關風險，稅務專家提醒，現行稅法規定「證所稅」停徵，如果民眾認賠處分ETF的投資損失，無法在綜所稅申報時，從所得額中減除抵稅。

元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌首日出師不利，今天以上週五收盤淨值9.92元登板後，股價開平走低，終場下跌0.16元或1.61%，收在9.76元；對照發行價10元，當初申購成功的投資人每張暫時小虧新台幣240元。

近期高股息ETF投資熱潮再創高峰，金管會發現，網路上出現借款投資或將持有的ETF質借再投資的討論，因而出面提醒投資人，應審慎評估自身償還貸款能力，避免過度擴張信用、承擔過高風險。

至於ETF交易涉及的租稅議題，安侯建業聯合會計師事務所會計師游雅絜表示，投資人在台灣證券交易所交易ETF所產生的處分利得，由於現行所得稅法規定停徵「證所稅」而免稅，因此如果有損失，不可在報稅時自所得額中減除。

針對ETF投資者所獲配的分紅，游雅絜指出，ETF是一籃子股票，依個別ETF的投資項目不同，產生不同的所得來源，民眾可依個別ETF的收益分配通知書，分別確認所得類別。

她舉例，所得類別多為股利所得、財產交易所得、收益平準金及資本公積，因台灣個人所得稅是採年度申報方式，不論是季配、月配、年配，都是以當年度1月1日至12月31日獲配的金額為課稅年度，據以在隔年5月申報綜合所得稅。

如果ETF分紅是國內股利所得，游雅絜表示，投資人可選擇併入綜所稅申報，併同其他當年度所得，按自己適用的綜所稅率5%、12%、20%、30%、40%繳稅，再按申報股利所得乘以8.5%，可在8萬元限額內扣抵應納稅額；若是高所得者，報稅時可將股利所得獨立於其他綜合所得，以28%稅率計稅，較有節稅效益。

游雅絜指出，假設分紅為國內財產交易所得，依所得稅法規定停徵所得稅；如果為海外利息所得、海外財產交易所得、海外營利所得，應與其他海外所得併計，若同一申報戶合計達100萬元者，需計入個人最低稅負制。

此外，游雅絜提醒，實務上，民眾從國稅局查調到的所得資料金額，與自己保留的國內收益分配通知單上金額，有所不同，差別可能是獲配金額來自「免稅」項目的收益平準基金、國內財產交易所得、符合條件的資本公積現金股利等。（編輯：張良知）1130401