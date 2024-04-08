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號稱科技版00919 00946預計4/22開募

2024/4/8 14:51
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（中央社記者曾仁凱台北8日電）與熱門高股息ETF群益台灣精選高息（00919）系出同門的群益科技高息成長ETF（00946），號稱是「科技版的00919」，鎖定台灣上市櫃市值前250大電子股做為選股池，強調成長與高息不用2選1，預計4月22日開募。

00946基金經理人洪祥益今天表示，這幾年國內投資人熱衷投資高股息ETF，但最怕領到股息，卻賠了價差。他認為，真正的高股息，必須由成長性驅動才能夠持久，相較市面上其它高息ETF首重波動度低，00946更重視成長性，優先選入獲利成長率強、毛利率高的個股。

00946還沒上市，就被稱為00919的姊妹檔，備受關注。00919是去年規模成長最快的台股ETF之一，最新基金規模已直逼2000億元，在台股ETF規模排行榜名列第4大，受益人數超過70萬人。

洪祥益表示，00946承襲00919的高股息精選邏輯，但最大差別，在於00919是從台股市值前300大的個股挑選出成分股，裡頭包含科技、傳產和金融，00946則鎖定台灣上市櫃市值前250大電子股做為選股池，因此被稱為「科技版的00919」。

洪祥益說，科技股是台股的精華，成長性強，填息能力也強，根據統計，科技股平均填息時間約為36天，相較之下，傳產股為43天，金融股更達80天。

至於最近台灣掀起高息ETF搶募潮，引發成分股高度雷同、投資過度集中等疑慮。為此，洪祥益強調00946有將成分股的胃納量特別納入考量，精挑市值大、流動性好、週轉率高的個股，例如前10大成分股中，名列前茅的聯發科、瑞昱、聯詠、日月光投控、聯電、鴻海等，清一色是大型股，公司規模大，比較不容易發生抬轎、吃豆腐等問題。（編輯：張均懋）1130408

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