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外資投信加入高息ETF戰局 00944擬4/22開募

2024/4/11 16:57
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（中央社記者曾仁凱台北11日電）國內掀起高股息ETF投資熱潮，外資投信加入戰局。野村投信今天宣布推出野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944），預計4月22日正式開募，發行價15元，採月配息，將成為首檔外資投信發行的台股高息ETF。

近兩年台灣投資人搶進高息ETF，尤其今年3月元大台灣價值高息（00940）5天吸金新台幣1752億元，引發高息ETF之亂，市場氣氛炒到最高點。截至上週最新統計，目前市面上共有19檔台股高股息ETF，受益人數達573萬人，規模爆衝到1.2兆元。

野村今天宣布推出00944，強調結合「動能指標」與「股利指標」雙篩網，希望幫助投資人息利雙收，將成為首檔外資投信發行的高息ETF。加上群益科技高息成長（00946）也預計4月22日開募，屆時台股高息ETF的陣容將擴編到21檔。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治今天表示，野村投信去年10月成為第1家踏入台灣ETF市場的大型外資投信，野村台灣創新科技50（00935）去年11月1日正式掛牌，雖然起初募資金額僅約10億元，但半年來，規模已暴增5倍到56.7億元，受益人超過4萬人。由於成效良好，此次進一步跨足高息ETF市場。

針對近期高息ETF市場擁擠，引發成分股重疊性太高等疑慮，野村投信投資策略部資深協理但漢遠表示，高股息不能只看眼前，投資標的獲利展望良好，才是未來股息配發的泉源。因此00944除了股利，也重視趨勢動能，具有動能指標和股利指標雙篩網。

經過兩道過濾，00944的持股與目前熱門的高息ETF成分股重複度低，在50檔成分股中，與同業的高股息ETF重複數最高是21檔，有些甚至在15檔內，重疊性低於50%。

根據野村投信資料，目前00944前10大成分股包括群光權重2.88%排第1，接著是力成2.81%、聯發科2.77%、聯詠2.75%、長榮鋼2.72%，鈊象和漢唐同為2.70%，神基2.69%、亞翔2.65%和新普2.53%，個股最高權重皆未超過3%，相對分散。（編輯：楊蘭軒）1130411

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