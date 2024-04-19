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台股挫774點 3大熱門ETF同創新低、140萬股東住套房

2024/4/19 16:29（4/19 16:42 更新）
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（中央社記者何秀玲台北19日電）台股今天重挫774.08點，單週下殺1209.45點。台灣3月掀起募資熱潮的高股息ETF包括統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）及半導體ETF中信上游半導體（00941），全都創上市以來新低點，今年上市至今跌幅從3.66%至6.46%，近140萬位股東都哀鴻遍野。

今天受到台積電法說會失靈，加上以伊衝突恐再升級影響，台股遭逢兩大利空夾擊，指數下跌774.08點，最後收19527.12點，3月最熱門ETF今天全面破底。

00939今年3月以15元掛牌上市，募集規模為新台幣535.14億元，今天收盤價為14.03元，掛牌至今跌幅6.46%，根據集保中心資料，投資人數為33萬8116人。

00940今年4月1日以10元掛牌上市，募集規模為創下史上新高的1752億元，今天收盤價為9.39元，掛牌至今跌幅6.1%。根據集保中心資料，投資人數為92萬7205人。

另外，今年3月新募ETF風潮的主角之一，為半導體ETF-00941，今年3月15日以每單位15元的發行價格掛牌上市，成立規模為175億元，掛牌後最高曾到17.28元；今天收盤價為14.45元，掛牌至今跌幅3.66%。根據集保中心資料，投資人數為13萬4496人。（編輯：張良知）1130419

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