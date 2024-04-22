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3檔高股息基金同步開募 有助台股填充銀彈

2024/4/22 10:23
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（中央社記者曾仁凱台北22日電）群益台灣科技高息成長ETF（00946）、野村台灣趨勢動能高股息ETF（00944）、復華台灣科技高股息基金3檔高息基金22日同步開募，緊接著兆豐台灣電子成長高息等權重ETF（00943）下週也將登場，新基金進場一波接一波，可望為台股填充資金動能。

業界人士認為，由於上週台股暴跌，加上先前引發熱潮的元大台灣價值高息ETF（00940）掛牌後跌破淨值，當初申購成功的投資人慘遭套牢，可能澆熄投資人熱情，推測這波新基金募集不容易重演00940盛況。

不過，高股息ETF適合長期投資，市場回檔反而造就好買點；而且這次新開募的幾檔新基金皆有來頭，申購基本盤不容小覷，隨著新基金接力進場，也將為台股挹注新的資金動能。

新開募的00946，被稱為「科技版的00919」。群益台灣精選高息（00919）是去年最熱門的台股ETF之一，00946系出同門，承襲00919的高股息精選邏輯，最大差別在於00946鎖定台灣上市櫃市值前250大電子股做為選股池，聚焦科技股。

復華台灣科技高股息基金則被市場稱為「00929姊妹檔」。復華台灣科技優息ETF（00929）是去年ETF圈的大黑馬，此次新推出的復華台灣科技高股息基金並非被動式ETF，而是主動式共同基金，有基金經理人負責操盤，面對近期台股波動加劇，有望增添操作靈活性。

00944則是首檔由外資投信發行的台股高息ETF，強調結合「動能指標」與「股利指標」雙篩網，希望幫助投資人息利雙收。至於下週開募的00943，主打「等權重」機制，擬配置50檔成分股並定期調回均衡權重，以挹注平均上漲機會。（編輯：張均懋）1130422

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