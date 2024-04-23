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00929配發0.2元 除息首日完成填息

2024/4/23 11:37（4/23 12:17 更新）
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（中央社記者曾仁凱台北23日電）熱門的高股息ETF復華台灣科技優息（00929）今天除息，每單位配發0.2元，除息後參考價為19.35元，搭上台股反彈，一早以19.55元開出，瞬間填息，不過隨後跟著台股拉回，漲勢收斂。

00929是國內最早引領月配息風潮的高股息ETF，目前資產規模約新台幣1748億元，居國內第5大高息ETF，受益人數將近66.8萬人。

復華台灣科技優息4月每單位配息0.2元，比起今年前3個月每月配息0.13元，大幅拉高，創下基金成立以來新高。

截至今天上午11時20分，觀察00929前5大成分股包括聯發科、聯詠、瑞昱、群光與日月光投控，4檔上漲，僅群光小跌0.5元。（編輯：潘羿菁）1130423

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