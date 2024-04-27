小資存股、大戶與ETF投資人 股利稅事3關鍵一次解析

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（中央社記者張璦台北27日電）台股2023年表現亮眼，投資人積極入市，截至年底開戶人數達1227萬人，隨著5月報稅季將至，存股小資族、股市大戶以及持有ETF民眾，如何運用股利「合併計稅」、「分開計稅」二選一機制聰明節稅，3大關鍵整理一次解析。

安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華說明，所謂合併計稅，即股利和其他綜合所得合併計算稅額，並按「股利所得金額乘以8.5%」計算可抵減稅額，每一申報戶抵減稅額以新台幣8萬元為限。

如果採取分開計稅，楊建華指出，股利以28%分開計算應納稅額，再與其他綜合所得計算的應納稅額，合併報繳。

楊建華表示，投資人檢視自己適合哪一種計算方式，有個大原則可判斷，如果申報戶適用的所得稅率級距是介於5%至30%之間，採合併計稅較省荷包；若申報戶所得稅率級距已達40%，則採分開計稅較有利。

小資族存股理財 賺節稅空間

楊建華表示，若納稅義務人適用的綜所稅率為5%，採合併計稅，可利用股利金額乘以8.5%計算可抵減稅額，申報時創造3.5個百分點的節稅空間。

楊建華舉例，單身上班族A小姐全年薪資所得新台幣60萬元、股利所得5萬元。

綜合所得淨額計算方式為65萬元減掉免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元。綜合所得淨額為22.7萬元，適用綜所稅率級距為5%，應繳納約1萬1350元；5萬元股利所得乘以8.5%，可抵減4250元；A小姐的應納稅額為7100元。

如果A小姐沒有投資，薪資所得60萬扣除免稅額9.2萬元、標準扣除額12.4萬元、薪資扣除額20.7萬元，綜合所得淨額為17.7萬元，適用綜所稅率也是5%，應繳納8850元。

也就是說，A小姐投資有方，多了股利收入，要繳的稅反而少1750元。

同時，楊建華指出，採取合併計稅，若以每戶抵減限額8萬元除以抵減率往回推算，全年股利所得在94萬元以下者，可全額抵減；此外，若股利可抵減稅額大於應納稅額，還可退稅，而有機會退稅者一定是適用綜合所得稅率5%的族群。

超級投資戶 聰明報稅有招

楊建華舉例，單身大戶B小姐全年薪資所得500萬元、股利所得1000萬元。

假設選合併計稅，B小姐的綜合所得淨額為1457.7萬元，適用課稅級距為40%，扣掉累進差額86.4萬元，抵稅前應繳納約496萬6800元，1000萬元股利所得上限可抵減8萬元，最後須繳納488萬6800元。

若採分開計稅，B小姐綜合所得淨額為457.7萬元，適用課稅級距為40%，扣掉累進差額86.4萬元，應繳納約96萬6800元；1000萬元股利所得以28%分開計算應納稅額為280萬元；兩者合計約376萬6800元。

楊建華說明，無論B小姐選股利合併或分開計稅，適用的綜所稅率都是40%，但若選擇分開計稅，等同將股利所得獨立於其他綜合所得，以28%計稅，申報上相對有利。

楊建華進一步表示，適用高稅率的投資者也可思考是否不參加除權息，也就是在除息前賣出持股賺價差，將股利所得轉換為免稅的證券交易所得（現行台灣停徵證所稅）。

ETF夯 配息稅事一次看

楊建華表示，若是近年來投資火熱的台股ETF，如何課稅，必須檢視配息來源是「ETF成分股所發放的配息」、「ETF在交易成分股時，所轉取的價差」，或「收益平準金」。

楊建華提醒，配息來源若是「ETF成分股所發放的配息」，屬「股利或盈餘所得」，投資人需繳納所得稅以及健保補充保費；若單次股利給付達2萬元（含）以上，還需要扣繳二代健保2.11%補充保費，且由於二代健保補充保費是以單次配息來計算，只要單次取得股利不超過2萬元，就免扣繳二代健保補充保費，所以月配息ETF可有效降低每次取得的股利，具較大優勢。

楊建華表示，若ETF配息來源是「ETF在交易成分股時，所轉取的價差」，屬證券交易所得，免課所得稅及健保補充保費。若來源是「收益平準金」，是拿投資者投入本金的一部分來配息，因此不計入所得，也免課所得稅及健保補充保費。

此外，楊建華指出，投資人預期美國聯準會（Fed）降息，在國內掛牌的美國公債EFT、或美國公司債EFT也是熱門投資標的。上述ETF投資標的是海外公債或公司債，配息屬海外所得，適用個人最低稅負制、在670萬元內均可免稅，且因其配息來源屬於海外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。（編輯：潘羿菁）1130427