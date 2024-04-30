報稅季5/1上路銀行搶刷卡繳稅商機 彙整優惠一次看

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（中央社記者羅元駿、謝方娪台北30日電）報稅季將於5月1日開跑，今年全台有670萬申報戶將繳納年度綜合所得稅，除了常見的現金繳納，各家銀行也摩拳擦掌，搶攻信用卡繳稅商機，中央社整理多家銀行業者刷卡繳稅優惠3大關鍵一次掌握。

信用卡繳稅最高分幾期0利率？

多數銀行提供多種的分期0利率，不過各家提供分期0利率條件不一，民眾須睜大眼睛仔細盤算。

截至目前公布的方案，永豐銀、國泰世華銀、台新銀、星展銀、北富銀都有推出最高12期0利率的刷卡繳稅優惠，不過要留意部分銀行有指定卡別、刷卡金額或是財富管理客戶等限制。

永豐銀針對理財會員（永傳及永富）或指定世界卡最高享0.38%刷卡金，相當於最高回饋25萬元刷卡金或是最高12期0利率二選一；另外，若是使用DAWAY卡繳稅則享6期分期0利率，不過最低單筆刷卡額度滿1000元。

國泰世華銀推出，單筆繳稅金額達3000元（含）以上，即可享分期6期0利率優惠，若繳稅金額達100萬元以上，可享分期12期0利率。

北富銀指出，若繳稅金額達30萬元（含）以上，完成北富銀帳戶自扣設定者，可享12期分期0利率優惠，另綜所稅繳稅金額將可納入尊御世界卡免年費門檻計算。卡友若完成北富銀帳戶自扣設定，並透過北富銀LINE官方帳號或網銀、行銀申請，可享不限繳稅金額3期或6期0利率。

星展銀表示，單筆繳綜所稅金額達10萬元、30萬元或50萬元以上，可分別享有3期、6期及12期分期0利率優惠。新光銀針對信用卡繳納綜所稅除免手續費外，不限金額可分3期或6期0利率。

中信銀推出不限卡別繳稅皆可享3期、6期分期0利率優惠，另有優惠分期12期利率3.88%或24期利率6.88%的選項。滙豐銀針對卓越理財尊尚貴賓，推出9期分期0利率、免手續費。

民眾刷卡繳稅可享有哪些回饋？

各家信用卡生態圈多元，今年刷卡繳稅回饋主要分為現金回饋或點數回饋。

永豐銀表示，透過Paytax財政部網路繳稅平台繳稅享免手續費優惠，全卡友刷滿1000元，享單筆分期優惠年利率4%，付費分期新戶登錄且分期金額達指定門檻，最高回饋500元刷卡金。

國泰世華卡友若要賺取回饋，今年僅限財富管理VIP客戶，單筆綜所稅額滿30萬（含）以上享0.38%小樹點回饋、滿100萬（含）以上享0.4%小樹點回饋。

台新銀表示，台新卡除了免手續費外，滿額再享最高12期0利率。若透過台新行動銀行App刷台新信用卡繳綜所稅，另享2%的LINE POINTS回饋，限量400名，並可再抽稅單金額回饋50% LINE POINTS，上限5000點且限量5名。

中信銀指出，5月1日起至6月3日止，刷中信商旅鈦金卡、LINE Pay信用卡及簽帳金融卡或和泰聯名卡繳稅，不限稅額皆享0.1%回饋無上限優惠。

星展銀指出，刷卡繳稅除免手續費優惠，活動期間於星展Card+數位服務完成登錄，還可另享最優0.5%刷卡金回饋，回饋限前8000名、上限新台幣1500元。

玉山銀表示，熊本熊卡新戶享繳稅0.5%現金回饋、上限1000元，星宇卡則是每200元贈1哩，回饋率0.43%。玉山銀表示，繳稅回饋或是6期0利率二擇一。

新光銀今年特別提供刷鼎鑽財富無限卡或無限卡繳稅且一次付清，享單筆滿額100萬元回饋新光三越禮券2000元、單筆滿500萬元回饋新光三越禮券1.5萬元、單筆滿1000萬元回饋新光三越禮券3萬元。

綁定多元支付 也能享受回饋

台新銀行說明，今年上半年使用街口支付，週三綁定街口聯名卡繳納牌照稅、房屋稅等地方稅款，將享最高2%街口幣回饋；即日起至今年5月17日，新戶透過指定連結申辦台新信用卡，並在今年6月30日（含）前使用此卡任刷一筆綜所稅或房屋稅一次付清，且消費滿額享最高10%現金回饋，每人回饋上限1000元。

玉山銀指出，玉山全卡友一次付清單筆稅額100萬以下享0.2%現金回饋、100萬（含）以上享0.3%現金回饋，另獨家推出「全支付」族群，信用卡綁定全支付繳綜所稅最高享1%回饋、上限600全點。（編輯：潘羿菁）1130430