5月報稅季開跑 4管道查詢年度健保費繳費金額

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）今天是五一勞動節，也是報稅首日，健保署提醒申報個人綜合所得稅，112年度健保費和補充保險費可全額列舉扣除，不受全年保險費扣除額上限限制，即起可利用APP等4大管道輕鬆查詢。

今年綜所稅申報繳納為法定的1個月期間，也就是自5月1日至5月31日；國稅局將於5月1日，以及5月27日至31日中午加班收件，報稅截止當日將延長開門至晚上7時。

衛生福利部中央健康保險署透過新聞稿說明，綜合所得稅申報期間，民眾可連結「財政部電子申報繳稅服務網」，使用綜合所得稅電子結算申報繳稅系統，完成身分驗證，即可下載112年度健保費和補充保費資料，報稅免檢附繳費單據。

健保署表示，若民眾需取得112年度健保費繳費證明，即起可利用4個管道查詢，第1個管道是健保快易通APP，民眾登入APP後，點選「健保櫃檯」後，再選擇「投保證明」，點入「保費繳納證明」，就可申請將繳費證明寄至指定電子郵件信箱。

第2個管道為健保署全球資訊網，進入網站點選「網路櫃檯」，選擇「承保網路櫃檯」，點入「一般民眾」的「個人健保資料網路服務作業」，使用自然人憑證或已完成註冊健保卡登入，即可於「各類證明申請及列印作業」的「保費繳納證明（年度報稅）線上列印作業」申請下載。

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家中沒有印表機的民眾，也可以選擇第3個管道「統一超商的多媒體資訊工作站」，健保署表示，民眾僅需使用自然人憑證登入後，即可列印，需自付列印費每頁新台幣2元。

不習慣使用手機或電腦等3C產品查詢的民眾，第4個管道是可攜帶個人身分證正本，向加保的鄉鎮市區公所、健保署各分區業務組或聯絡辦公室申請；在公司行號或工會、農會、漁會投保的民眾，可向投保的公司行號或工會、農會、漁會申請；補充保險費扣費證明向各扣繳單位申請。（編輯：李亨山）1130501