報稅季首日人潮湧現 財部規劃精進線上版稅額估算表

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（中央社記者張璦台北1日電）今天是報稅季首日，財政部次長李慶華赴國稅局視察。她說，今年基本生活費增至20.2萬元，民眾可支配所得增加，同時，網路申報新增「查調資料稅額估算表」，民眾可下載檢視所得、應繳退稅款資訊，快速完稅；財政部規劃於明年升級成可編修版本，往便民方向精進。

根據財政部資訊中心統計，截至上午10時50分左右，網頁版報稅系統申報次數接近6萬次，手機版近12萬次；附件上傳方面，已有約7800次。綜所稅申報戶數已有將近20萬戶，今年申報戶數估670萬戶。

今年報稅季維持法定的5月1日至31日申報期間，李慶華、台北國稅局長吳蓮英、財政資訊中心主任張文熙、台北市會計師公會理事長傅文芳等人，今天上午前往台北國稅局中正分局，關心首日申報情形。

李慶華受訪時表示，今天是報稅季第一天，適逢勞工朋友放假，不只中正分局，全國各地區國稅局的分局、稽徵所人潮相當多，呼籲民眾除臨櫃報稅，也可選擇在家申報，網路報稅系統已於今天凌晨零時上線。

談及報稅新制，李慶華指出，今年適用的基本生活費調升新台幣6000元、至20.2萬元，民眾可支配所得增加；財政部粗估受益戶數約235萬戶，減稅利益約189億元。

李慶華也提醒，民法將成年年齡從20歲下修為18歲，2023年剛滿18歲者（2005年出生），今年報稅除可被申報扶養，也可選擇當納稅義務人單獨報稅；2023年已滿19歲者（2004年及以前年度出生），如果有在校就學、身心障礙或無謀生能力，才可被申報扶養，若無以上情況，有所得就必須單獨報稅，不能被報扶養。

受控外國企業（CFC）新制2023年正式上路後，今年迎首次申報。李慶華表示，CFC制度相對複雜，因此國稅局都有專人協助諮詢、輔導，協助納稅義務人順利完成申報 。

此外，今年網路報稅再升級，除網路申報附件上傳的每戶總容量由10MB提高至15MB，也新增可下載類似稅額試算表的「查調資料稅額估算表」功能，估算表內容是以納稅義務人家戶成員的免稅額、扣除額（不含自用住宅購屋借款利息）及所得資料，計算出要繳多少、會退多少或不用繳稅。

李慶華指出，未來網路報稅功能一定會往便民方向精進，今年新增的查調資料稅額估算表，目前是給民眾在線上下載檢視，無誤就可依步驟快速完成申報，財政部考量明年優化成可編修版本，在減碳趨勢下，希望此功能未來可分階段替代紙本的稅額試算。她也強調，若有需要的民眾，國稅局仍會提供寄發紙本的服務。

至於附件上傳是否再擴大容量，張文熙表示，會觀察今年申報情形，視民眾需要，進一步滾動檢討。（編輯：楊蘭軒）1130501