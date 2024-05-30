立委提長輩免繳健保 衛福部估預算至少要359億

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）藍白立委提案修正老人福利法，明定由中央補助老人健保費，制定綜所稅排富標準，年收未達新台幣252萬元長輩免繳健保費，衛福部估預算至少為359億元，將優先研議弱勢老人健保補助。

有鑑於各縣市補助老人健保費標準不一，國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團及部分在野黨立委提出老人福利法修正草案，增訂中央主管機關補助老人健保費規定，明定最近一年綜合所得總額合計未達申報標準或綜合所得稅率未達20%者，由中央主管機關補助。

衛生福利部社會及家庭署今天晚間透過新聞稿表示，以補助綜合所得稅核定稅率未達20%老人人數全額健保費為例，推估113年度所需預算至少為359億元；因應超高齡社會即將來臨，老人人口比率超過20%，持續研議弱勢老人健保補助機制，以兼顧世代公平及照顧長者。

衛福部次長呂建德今天早上在立法院指出，據2023年綜合所得稅申報情況，稅率級距20%，綜合所得淨額約為126萬至252萬元，換算平均每月收入約12萬元，年輕人所得中位數僅3萬7500元。台灣將邁入超高齡社會，除了量能負擔，也須考慮世代公平，建議維持現行條文。

呂建德表示，協助經濟弱勢民眾減輕繳納全民健康保險費負擔，依社會救助法全額補助65歲以上低收入戶老人，還有老人福利法第22條等相關法規，全額補助70歲以上中低收入老人健保費。

根據衛福部提供資料顯示，依民國112年統計，補助人數計11萬2196人，補助金額計9億8468萬3000元；另65歲至69歲中低收入老人，則由直轄市、縣（市）政府，訂定補助基準予以補助，已減輕經濟弱勢老人健保費負擔。（編輯：陳政偉）1130530