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報稅季落幕 財部：綜所稅營所稅總淨額近8974億元

2025/7/1 18:51
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（中央社記者張璦台北1日電）報稅季落幕，財政部今天公布初步統計，113年度綜所稅收淨額新台幣2708.37億元、微幅年減1.16%，推估主因是調高免稅額、扣除額等使退稅金額增加至逾672億元；營所稅收淨額6265.57億元、成長1.10%。兩大所得稅收淨額合計8973.94億元。

113年度所得稅結算申報於今年6月30日完成，財政部賦稅署根據財政資訊中心彙整受理申報案件，今天公布初步統計。

賦稅署表示，綜合所得稅方面，總申報件數697萬6278件，較前一年度685萬1445件，增加12萬4833件，成長1.82%；總自繳稅額3380.41億元（含最低稅負申報稅額286.83億元），較前一年度3329.89億元，增加50.52億元；退稅金額672.04億元，較前一年度589.87億元，增加82.17億元。

綜所稅的總自繳稅額減除退稅金額後的稅收淨額，為2708.37億元，較前一年度稅收淨額2740.02億元，減少31.65億元，減少幅度1.16%。

賦稅署表示，初步分析，綜所稅結算申報總自繳稅額增加，主要是因最低稅負申報稅額增加，較前一年度增加90.29億元；同時，退稅金額增加，及稅收淨額減少，推估是因調整113年度綜合所得稅課稅級距及調高免稅額、扣除額與每人基本生活所需費用金額所致。

營利事業所得稅方面，賦稅署指出，總申報件數112萬4490件，較前一年度109萬2714件，增加3萬1776件，成長2.91%；總自繳稅額6265.57億元，較前一年度6197.58億元，增加67.99億元，增幅1.10%。另境外電商申報營利事業所得稅件數167件，申報應納稅額24.34億元。

賦稅署表示，營所稅部分，初步分析，申報件數略為增加，成長率與去年相當；申報自繳稅額增加，主要是部分公司113年度獲利較112年度成長所致。

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賦稅署指出，由於申報資料目前尚在統整中，總申報件數及繳稅金額以最終統計資料為準。

此外，財政部提醒，若民眾忘記申報綜所稅，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，可免予處罰，提醒逾期申報者儘速辦理。（編輯：楊蘭軒）1140701

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