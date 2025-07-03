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林佳龍出席美國國慶酒會 盼台美共同守護民主自由

2025/7/3 12:33（7/3 13:03 更新）
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（中央社記者楊堯茹台北3日電）外交部長林佳龍昨天出席美國獨立紀念日酒會，他今天在社群媒體表示，為響應今年「棒球」主題，他特別穿上「Team Taiwan」T恤，並期盼台美願攜手守護這份得來不易的民主與自由。

美國在台協會（AIT）2日舉辦美國獨立紀念日249週年慶祝酒會，由AIT處長谷立言（Raymond Greene）主持，副總統蕭美琴、國安會秘書長吳釗燮、林佳龍、國防部長顧立雄、國民黨主席朱立倫以及多國駐台使節出席與會。

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林佳龍今天在臉書發文表示，今年美國國慶酒會以「棒球」為主題，他特別穿上「Team Taiwan」T恤，2024年世界棒球12強賽期間，曾與谷立言及日本台灣交流協會副代表高羽陽一同在台北大巨蛋觀賞台日大戰，交流彼此的應援方式，最終台灣、日本、美國與也分別拿下前三名佳績。他表示，如今以棒球象徵台美之間堅實而深刻的友誼，實在再恰當不過。

林佳龍最後引述美國國歌歌詞「自由的國土，勇士的家鄉」（land of the free and the home of the brave），這句話不僅描述美國人民對自由的堅守，也正是台灣的寫照。台美願持續攜手，為下一代守護這份得來不易的民主與自由。（編輯：楊凱翔）1140703

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