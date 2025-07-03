台積電ADR創新高 台股開盤跳空上漲20元衝1105元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹3日電）台積電美國存託憑證（ADR）2日攀高至233.6美元，再創新天價，激勵台積電今天股價同步走高，開盤跳空達1105元，創波段新高，上漲20元。

美國總統川普宣布與越南達成貿易協議，美股2日多數收高，那斯達克指數上漲190.24點，漲幅0.94%，收在20393.13點，創下歷史新高。費城半導體指數上漲103.55點，漲幅1.88%。

透過 Google News 追蹤中央社

台積電ADR上漲8.92美元，漲幅達3.97%，收在233.6美元，再創歷史新高。據Companiesmarketcap統計，台積電ADR市值1.21兆美元，居全球第9位，逼近第8位博通（Broadcom）的1.26兆美元。

若以台積電2日收盤價1085元計，台積電ADR溢價24.95%。台積電今天股價同步走高，開盤跳空達1105元，上漲20元，距離最高價1160元僅剩55元價差，市值攀升至新台幣28.65兆元，貢獻大盤約161點。（編輯：楊凱翔）1140703