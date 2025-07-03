彭博：川普與越南達成貿易協議 產地涉中國等地將徵40%關稅

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）彭博報導，美國總統川普今天表示，在經歷數週密集外交之後，他已與越南達成貿易協議，越南對美出口商品將被徵收20%關稅，轉運貨物將徵收40%關稅。這意味產地涉及中國等地的轉運商品將被課徵40%關稅。

根據彭博（Bloomberg News），川普今天在社群媒體發文說，根據協議，越南對美國出口商品將被徵收20%關稅，轉運貨物將徵收40%關稅。他還表示，越南已同意取消對進口美國商品的所有稅費。

彭博指出，今天宣布的40%關稅稅率將適用於被認定為「轉運」的商品，即零組件來自中國和其他國家，經越南轉運或僅進行極少的最終組裝後出口到美國的產品。

目前美國尚未公布適用40%關稅的具體商品清單。

川普透露，他是在與越共中央總書記蘇林討論後達成該協議，「換言之，他們將『對美國開放市場』，意味我們可以零關稅地對越南銷售產品」。

越南對川普政府是個特別挑戰，因為部分高級顧問將越南視為與中國在亞洲競爭的戰略夥伴。此外，越南的出口商品已成為美國消費者的日常必需品。

近年隨著製造商將生產線從中國轉移至越南，越南對美國市場的出口激增。越南是紡織品和運動服裝的重要供應國，Nike、Gap、Lululemon等品牌在該國設廠。根據美國人口調查與統計局（Bureau of the Census）數據，去年越南是美國第6大進口供應國，出口額接近1370億美元。

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川普發文後，家具和服裝類股上漲，ON Holding、Nike和Lululemon股價均創盤中高點，漲幅分別達7.2%、3.9%和2.9%。

去年，越南對美貿易順差居全球第3，僅次於中國和墨西哥。為了趕在截止日前發貨，5月份出口量激增35%。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳正健）1140702