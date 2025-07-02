彭博：富士康撤回中國員工 衝擊蘋果印度擴產計畫

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（中央社北京2日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）今天披露，蘋果供應商富士康已經要求數百名中國工程師和技術人員從其在印度的iPhone工廠返國，此舉對蘋果在印度的製造擴張計畫帶來打擊。

彭博引述知情人士透露，富士康在印度南部iPhone工廠的大部分中國員工已被告知返國，此舉大約從兩個月前開始。由於相關訊息未公開，這些知情人士要求不具名。其中一位知情人士說，已有300多名中國工人返國，留在印度的主要是來自台灣的支援人員。

彭博（Bloomberg News）之前曾報導，今年稍早，北京官員口頭鼓勵監管機構和地方政府限制向印度和東南亞的技術轉移和設備出口，這可能是防止公司將製造業轉移到其他地方。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾稱讚中國組裝工人的技術和專業技能，並強調這是蘋果將大部分生產設施設在中國的關鍵原因，而非僅因更有利的成本。一名知情人士說，將中國組裝工人撤出印度不會影響生產品質，但可能會影響生產線的效率。

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這個變化對蘋果而言來的不是時候，因為它正準備與印度的製造夥伴加緊生產新款iPhone 17。富士康正在印度南部興建一座新的iPhone工廠。

蘋果公司的一位代表婉拒置評。富士康則未回覆透過電子郵件發出的置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140702