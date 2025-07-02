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川普不滿新聞節目「60分鐘」狀告CBS 1600萬美元和解

2025/7/2 19:05
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普去年大選期間，控告哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞節目「60分鐘」播出對手賀錦麗的專訪誤導大眾。媒體報導，CBS母公司派拉蒙同意支付1600萬美元達成和解。

法新社報導，這項和解協議解決川普因「60分鐘」（60 Minutes）節目採訪當時民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）的內容，而向CBS求償200億美元的訴訟。

根據「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）今天刊出的派拉蒙（Paramount）聲明，這1600萬美元將用於川普未來的總統圖書館，而不是給他個人。

派拉蒙並未在和解協議中道歉或表示遺憾，但同意「60分鐘」節目未來訪問總統候選人時，會公布文字紀錄。

川普去年10月底控告CBS，聲稱「60分鐘」去年對賀錦麗的訪談被剪接過，以刪除一段令人尷尬的回應。CBS則堅稱是按標準做法進行剪接。

川普與他的盟友聲稱內容經過編輯，以呈現賀錦麗的正面形象。訴狀指控CBS「透過惡意、欺騙性和嚴重扭曲新聞，從事偏頗和違法的選舉和選民干預行為」。

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法律專家主張，這起訴訟毫無根據，而且依據憲法對新聞自由的保護，如果真的送進法院審理，CBS將輕鬆獲勝。

儘管如此，派拉蒙仍然進行調解，藉此安撫川普，因為派拉蒙試圖完成與娛樂公司「天空之舞」（Skydance）價值80億美元的合併案，而這項合併案需要聯邦政府批准。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140702

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