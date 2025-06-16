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路透：美國促越南與中國科技脫鉤 少用中製零組件

2025/6/16 18:24
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（中央社河內16日綜合外電報導）路透社引述3名消息人士報導，美國在關稅談判中力促越南針對該國組裝的銷美科技裝置，減少使用中國零組件。

路透社報導，在越南設立大型製造基地的蘋果（Apple）和三星（Samsung）等科技公司，常依賴中國製零組件。臉書（Facebook）母公司Meta和Google在越南也有代工廠，製造虛擬實境（VR）頭戴裝置和智慧手機等產品。

其中1名知情人士說，越南當局持續與本地企業召開會議，試圖促進越南零組件供應鏈發展。當中有企業表示願意配合政策，但也示警他們需要時間和技術才能達標。

這名消息人士指出，越南一直被要求「降低對中國高科技的依賴」，「這是供應鏈重組的一環，如此一來也能減少美國對中國零組件的依賴」。

第2名消息人士則說，終極目標是加速美國與中國高科技脫鉤，同時提升越南工業實力，並舉例指出在越南組裝的VR裝置等產品，過度依賴中國技術。

路透社無法得知美國是否已提出數字目標，例如對「越南製造」產品的中國技術成分設定上限，或者根據中國技術成分多寡，實施不同關稅稅率。

蘋果、三星、Meta及Google並未回覆路透社的置評請求。隨著美國緩徵對等關稅的大限7月8日持續逼近，達成協議的時間點和規模仍不明朗。

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所有消息人士均強調，儘管美國已就越南降低對中依賴提出更廣泛的要求，但越南出口產品含有中國高科技成分，是亟需解決的首要議題。

越南供應鏈專家奇亞唐恩（Carlo Chiandone）表示：「若要徹底複製中國的供應鏈規模和複雜度，越南大約落後15至20年，但目前正急起直追，特別是紡織和電子產品等關鍵產業。」（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140616

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