越南台商：談判前景不明 關稅壓力下恐遭砍單須裁員

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（中央社記者陳家倫海防9日專電）越南遭美國重課46%對等關稅今天生效，越南台商對越美關稅談判前景看法不一。有台商表示，如果關稅最終沒能降至合理範圍，訂單至少會砍3成，到時候就要裁員、減薪因應。

美國總統川普（Donald Trump）2日宣布將對越南課徵46%對等關稅，已於9日生效。由於越南和美國的談判仍在進行中，外界對轉圜仍存有一絲希望，台商目前大多維持生產並靜候客戶指示。

越南海防市台商王坤生的工廠專門生產派對專用的皮納塔（Pinata）紙偶，在中國設廠30年後，又拓展至越南迄今已10年，生產的皮納塔100%銷往美國，出口一直很穩定，而今中國與越南都成為美國對等關稅重災區。

王坤生表示，中國廠已被客戶要求全部停工，越南廠則正常生產，但進口商一定會要製造商分擔部分關稅。目前46%關稅高到不可能吸收，若談判後將稅率降至10%至15%，再由進口商、工廠、消費者分攤，才有辦法應對。

他說，目前公司已停止進口生產原料，等待談判結果，若關稅最後沒能降到可承受範圍，將嚴重影響進口商下單意願，估計訂單量將減少30%以上，屆時製造商就必須裁員，或減少工人上班時數。

越南海防市台商林義棠的公司主要生產玩具，其中1/10銷往美國。他說，目前出口美國的玩具仍繼續生產，但客戶已要求暫時停止出貨。關稅增加商品會跟著漲價，一定會影響消費者購買意願，訂單當然會受影響。

越南目前仍爭取和美國繼續談判，然而林義棠對談判前景不太樂觀。他認為，越南籌碼有限，只有部分農產品或礦產是美國需要的；部分美國品牌商可能會幫忙越南遊說，但越南對美國出超太多，很難被忽視。

林義棠指出，現在面臨的是世界性的問題，而非個別國家或單一個體的問題，談關稅的影響還太早。大家一定會緊張、焦慮，川普現在擺明了要大家來談，或許到最後關稅可能會降一點點。

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王坤生對談判前景較為樂觀。他分析，首先，關稅對越南影響很大，對等關稅46%的情況下，業者勢必會裁員，越南政府會用盡辦法減緩衝擊；此外，進口商已規劃好下半年度銷售安排，也會去遊說美國政府。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）將於越南時間10日與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）會談。越南工商部統計顯示，美國去年對越南貿易逆差為1190億美元（約新台幣3兆9110億元）。（編輯：陳妍君）1140409