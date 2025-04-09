關稅戰升溫 布倫特油價跌破60美元創4年新低

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）美國總統川普的大規模關稅措施衝擊效應擴散，引發石油需求恐將減弱的疑慮，國際油價今天應聲重挫，基準的北海布倫特原油價格摜破60美元，跌到4年來最低價。

法新社報導，倫敦市場今天早盤時間，布倫特（Brent）油價大跌逾4%至每桶59.77美元，另個國際基準油價、美國西德州中級原油（WTI）價格也挫跌4.3%至57.02美元。

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川普（Donald Trump）對美國貿易夥伴國的全面關稅措施陸續生效，已引發中國強力報復回擊。北京今天宣布，明天中午起所有從美國進口的貨品加徵關稅稅率由34%提高至84%。

消息傳出後，歐洲股市午盤應聲急遽擴大跌勢。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140409