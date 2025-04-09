提前備貨效應 華碩3月營收創新高、宏碁33個月高點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）美國對等關稅今天生效，電腦品牌廠華碩提前備貨因應，3月集團合併營收新台幣643.15億元，月增40.95%，年增29.31%，創單月歷史新高；宏碁3月合併營收292.75億元，月增71.5%，年增6.5%，為2022年7月以來、近33個月新高。

美國總統川普（Donald Trump）今年2、3月合計對中國銷美商品加徵20%關稅，4月2日又宣布對中國課徵34%對等關稅，加上8日宣布再對中國加徵50%關稅同在今天生效，今年美國對中國加徵的關稅累計高達104%。

由於電腦品牌廠委託代工廠組裝的筆記型電腦等PC產品，大多數都在中國製造，加徵關稅影響重大。市場傳出，電腦品牌廠已通知供應鏈，銷往美國的筆電暫停出貨2週，但相關廠商皆不評論市場傳言或臆測。

華碩累計今年第1季集團合併營收1476.94億元，年增21.36%，為歷年同期新高。

華碩8日表示，美國市場占華碩營收比重約11%至16%，為因應稅制法規的不確定性，已提前進行合理範圍的策略性備貨。華碩密切關注政策與稅制變化，動態調整各項營運要素，例如庫存管理、供應鏈配置與定價策略，以維持營運韌性與相對競爭優勢。

宏碁今年第1季自結合併營收614.22億元，年增4.4%；Chromebook筆電3月營收年增59.7%、第1季營收年增35.2%。

透過 Google News 追蹤中央社

宏碁發布新聞稿說明，宏碁多重事業引擎策略的成長，成為集團面對大環境變動中穩定的力量，非電腦及顯示器相關事業營收占3月營收26.9%、占第1季自結營收31.7%。

宏碁表示，在政經局勢充滿變數之際，宏碁將與客戶及供應鏈密切合作，考量需求、市場競爭與產品陣容，採取必要措施。（編輯：張良知）1140409