車輛公會提4點呼籲 反對貿然調降整車進口關稅

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美國總統川普對等關稅今天生效，衝擊全球，汽車進口關稅議題廣受矚目。車輛公會今天緊急召開會議，提出4點看法，呼籲政府應重視台灣汽車產業發展及30萬名勞工權益，不應將台灣汽車產業淪為關稅犧牲品，反對貿然調降整車進口關稅。

川普對包括台灣在內數十個經濟體、祭出加徵11%至50%懲罰性關稅措施，今天正式生效，衝擊全球，台灣汽車進口關稅議題成為討論焦點之一。目前行政院已完成盤點，特別是美方關心的對美擴大投資與採購等，政府也針對美國貿易代表署列出的具體項目，例如汽車、藥品、農業產品等項目，商討如何降低關稅或解決非關稅貿易障礙。

車輛公會晚間發布聲明指出，美國對等關稅議題，已引發國內包括農業、藥品業及多項傳統產業甚為不安的危機感，汽車及其零配件產業界相當恐慌，公會今天緊急召集包括國瑞、中華、裕隆、裕隆日產、三陽、福特六和、台灣本田等各大車廠，以及主要零配件廠理監事會員等數十位高階主管共商對策。

公會指出，與會業者代表均憂心台灣汽車產業將淪為犧牲品，再次呼籲政府重視台灣汽車產業對經濟及就業的貢獻，產業鏈一旦瓦解，將立刻面臨2500家工廠關廠、30萬名人口失業的嚴重威脅。

車輛公會今天提出4點看法，呼籲政府重視。一、車輛公會表示，美國對等關稅以貿易逆差為衡量點，而台灣對美國出口產品，汽車及零配件占比不到2%，不是對等關稅的重點。汽車產業背後代表著2500家工廠、30萬名勞工就業，若無相關配套，斷然以汽車業為犧牲品，得失之間不成比例。

二、每輛汽車均由數千上萬個精密零配件構成，整車與零件廠是相依相存的命運共同體。整車廠無法營運，勢必會引爆整個供應鏈全面瓦解的負面連鎖效應，這不只是2500家廠商生存的問題，更是30萬個勞工家庭的生計危機。

三、台灣已在智慧車、人工智慧（AI）、半導體整合等領域展現潛力，台灣有實力參與全球電動車與智慧移動的新賽局，包括電動車三電及智慧座艙系統，這一切都要有國產車平台搭載及運行場域做為後盾，整車產業鏈及生態系養成不易，不能毫無準備地自毀長城。

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四、汽車產業是工業之母，是典型的技術密集與資本密集產業，不但涉及龐大的產業鏈，包括鋼鐵、橡膠、塑膠、機械、電子等，更是安定國家軍工裝備體系的幕後力量，不可以被輕易放棄。

車輛公會強調，反對貿然調降整車進口關稅，這將重創國內整體汽車生態，拖垮供應鏈、摧毀產業信心、迫使投資撤離，最終削弱台灣在全球汽車產業鏈中的話語權與競爭力。（編輯：張良知）1140409