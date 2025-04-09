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關稅戰如火如荼 川普促企業搬到美國：現在就行動

2025/4/9 23:26（4/9 23:33 更新）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天呼籲企業立即開始遷移到美國生產，以免遭課關稅。他對不少美國盟邦在內的數十國加徵的高關稅數小時前才生效，中國也宣布加碼關稅報復，貿易戰升溫。

法新社報導，川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「現在是將你的公司搬到美國的絕佳時機，就像蘋果和其他許多公司正在做的，數量空前。」

川普並承諾，這麼做的企業將享受「零關稅」及「沒有環保（審查）延宕」。他疾呼：「不要等待，現在就行動！」

川普對中國加徵84%關稅在今天中午生效後，北京傍晚也宣布，明天中午起對所有進口的美國貨擴大加徵關稅，稅率由34%提高至84%。

川普的新關稅引發金融市場動盪，最新發展又讓市場陷入風暴。但美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天對一群銀行家發言時卻表示，近幾十年都是主流金融機構在成長，現在該是輪到較小機構壯大的時候了。

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他在美國銀行家協會（American Bankers Association）的華盛頓峰會上發表演說時表示：「華爾街已變得比以往任何時候都富有，並且還可以繼續成長及表現良好。」

「但在接下來4年，川普的政策將聚焦在大街（Main Street）。該輪到大街了。」這個詞所指包括較小型的企業、投資商和金融機構。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1140409

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