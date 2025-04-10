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川普：各國對等關稅降至10%為期90天 中國稅率增至125%
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川普暫緩對等關稅 白宮：加墨商品仍是25%

2025/4/10 08:06（4/10 08:58 更新）
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圖為一艘貨櫃船停泊於加拿大溫哥華港口。（路透社）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布高額關稅措施暫緩90天實施，路透社引述白宮官員說法報導，美國從墨西哥和加拿大進口的商品關稅將不受影響。

據報導，這名白宮官員表示，美國對從墨西哥和加拿大進口且未納入「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）的商品課徵25%關稅措施仍然有效，並說來自這兩國的能源和鉀肥也將持續課徵10%關稅。

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「美國-墨西哥-加拿大協定」涵蓋的大部分墨西哥和加拿大商品，已被排除在美國廣泛的關稅政策之外。

川普對多國祭出的對等關稅今天凌晨開始實施，但他下午宣布，已有超過75國聯絡美方希望進行談判且未採取報復行動，他已授權這波措施暫緩90天實施，在此期間僅課徵10%關稅，不過對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140410

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