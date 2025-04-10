對中國課徵關稅增至125% 川普：習近平是驕傲的人

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓9日專電）美國總統川普今天宣布，對中國課徵關稅增至125%，回應其對美報復行動，但仍稱北京希望和美國達成協議，只是不太知道該如何做，「中國國家主席習近平是個驕傲的人」。對於暫緩實施各國對等關稅，他說，彈性很重要。

川普（Donald Trump）2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，引發全球股市崩跌。對等關稅生效約13小時後，川普今天下午在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文表示，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。

為報復中國針對美國對等關稅採取報復措施，川普昨天決定對中國進口產品再課50%關稅，加徵關稅的累計稅率達104%。中國隨後也公告，自10日起，將原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率，由34%提高至84%。

川普今天在貼文中寫道，由於中國對全球市場表現出缺乏尊重的樣子，他決定把美國對中國徵收的關稅提高至125%，立即生效。希望不久後，「中國能意識到，剝削美國及其他國家的日子已無法持續，也不再被接受。」

不過，他隨後在白宮出席活動被媒體問及此事時仍表示，「中國想要達成協議，只是不太知道該怎麼做。」「習主席是驕傲的人，這我很清楚」，中國還沒理出頭緒該如何處理這事，但他們會在過程中找到方法。

至於暫緩實施對多國課徵的對等關稅，暫時將稅率降至10%的決定，川普說，彈性很重要，「有時候，你必須能鑽過圍牆、繞過圍牆，或翻過圍牆。」他也感覺到，有些人「開始緊張、有些害怕了」。

但他強調，美國在貿易上遇到的情況無法再繼續下去，「雖然中國無疑是最大的濫用者，但不只是跟中國，跟其他國家也一樣。」總得有人挺身而出，改善情況。

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）國際經濟專家華特斯（Riley Walters）接受中央社記者訪問表示，這已演變成美中之間的貿易戰，「美中貿易將遭受重大打擊，經濟影響也將無可避免。」

同時，他分析，暫緩並降低對等關稅「的確是好消息」。雖然10%的關稅對出口商來說，仍是一筆不小的成本，美國的進口商品會變得更貴，「但至少現在對各出口國來說，是公平的。」

他舉例，台灣和日本不需擔心被美國課徵的關稅比新加坡、澳洲被課的稅率更高。不過，他也說，「接下來90天的談判將非常艱難」，很難想像白宮能在這段時間內與超過75國分別達成「量身訂製的協議」（tailored deal）。

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白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）昨天表示，川普已指示貿易團隊，對於每一個致電美國政府尋求達成協議的國家，都要制定「特製」（tailor-made）的貿易協議，應根據該國市場、該國出口產品、美國進口等情況來「量身訂製」，確保對美國勞工和產業最有利的方案。

依照白宮先前公布資料，美國將對日本、台灣分別課徵24%、32%的對等關稅。台灣已向美方表達談判意願，且未採取報復措施。（編輯：陳慧萍）1140410