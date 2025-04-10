美中貿易戰升級 中國教育發布第1號留學預警
2025/4/10 09:14（4/10 10:43 更新）
（中央社台北10日電）繼中國文旅部昨天發布赴美旅遊風險評估後，中國教育部發布2025年第1號留學預警，提醒留學人員，近期選擇赴美俄亥俄州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。
據中國教育部昨天晚間發布的消息，近日，美國俄亥俄州通過有關高等教育法案，其中包含涉中消極條款，對中美高校教育交流合作施加限制。
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中國教育部提醒，廣大留學人員，近期選擇赴美有關州學習時做好安全風險評估，增強防範意識。
這項留學預警發布正值美中貿易戰升級，雙方不斷加碼反制措施之際。（編輯：呂佳蓉）1140410
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