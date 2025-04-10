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美商務部長：川普預期將與習近平對話

2025/4/10 10:11（4/10 10:44 更新）
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圖為川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
圖為川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會上會面。（路透社）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）今天表示，他和財政部長貝森特（Scott Bessent）都沒有就關稅問題與中國官員交涉，但總統川普「預期將與中國國家主席習近平對話」。

川普稍早宣布對等關稅措施暫停實施90天，在這段期間僅實施10%的對等關稅，立即生效，不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

盧特尼克在白宮向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「這是他們之間的事。如果我們接到聯繫，會直接轉交給總統。」

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盧特尼克補充表示：「解決辦法其實在於，這是泱泱大國兩位領袖之間的通話，他們可以一起解決這個問題。」

川普稍早在白宮橢圓形辦公室表示，他預期習近平會在「某個時間點打電話給他」。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1140410

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