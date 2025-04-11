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美國對中關稅 白宮官員證實累計達145%

2025/4/11 00:03（4/11 00:11 更新）
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美國對中國進口商品課徵的關稅總稅率，已達145%。圖為美元及人民幣。（中央社檔案照片）
美國對中國進口商品課徵的關稅總稅率，已達145%。圖為美元及人民幣。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）白宮一位官員向財經媒體CNBC證實，美國對中國進口商品課徵的關稅總稅率，目前實際上已經達到145%。

CNBC報導，美國總統川普（Donald Trump）最新的行政命令，把針對北京當局的關稅稅率從84%提升到125%。

但川普過去因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題，已經對中國課徵20%的相關關稅，所以目前關稅累計稅率為145%。（譯者：陳彥鈞）1140410

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