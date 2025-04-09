對等關稅風暴 華城：銷美持續接單、啟動應變條款

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）美國總統川普對等關稅今天生效衝擊全球，電力設備大廠華城電機晚間表示，外銷美國市場持續接單，2024年底啟動新訂單合約，加入售價含關稅變動吸收條款，關稅政策對整體營運影響仍在可控範圍內。

川普對包括台灣在內數十個經濟體、祭出加徵11%至50%懲罰性關稅措施，今天正式生效，衝擊全球。重電設備銷售美國市場進展，備受矚目。

華城晚間發布重大訊息指出，川普推出的對等關稅政策，對台灣除了半導體、藥品等以外，所有外銷美國產品的影響是全面性的；但電力設備仍是美國現階段基礎建設中極重要設備，且仍供不應求，美國仰賴進口比例高。

華城表示，外銷團隊已於2024年底，啟動新接訂單合約，加入售價含關稅變動吸收條款，對於先前已接訂單，也同步積極與客戶進行友好協商轉嫁或部分分擔，降低政策影響。

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華城指出，外銷美國市場持續接單，在台灣市場及其他外銷市場，仍穩定成長經營，川普關稅政策對整體營運影響，仍在可控範圍內。

華城表示，持續密切關注川普對等關稅政策後續發展，調整相應措施，爭取股東最大利益。華城先前評估，今年外銷營收占比有機會突破50%，訂單能見度看到2027年至2028年，人工智慧（AI）資料中心和伺服器增加算力及電力需求，也帶動華城重電出貨。（編輯：張良知）1140409