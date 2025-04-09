關稅牽動貨運物流 空運短期搶運、海運陷觀望

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（中央社記者江明晏台北9日電）美國宣布對等關稅前後，空運市場掀起短暫搶運潮，業者觀察，3月底訂艙滿到清明節，能在8日前抵達美國清關的「末班車」價格大漲；但海運市場觀望氣氛濃，不少貨主取消出貨，待政策更明朗。

美國總統川普在4月2日宣布對等關稅，範圍幾乎擴及全球，牽動貨運市場變化，國內的航空海運貨攬業者台驊、中菲行、捷迅密切關注市況變化。

貨攬業者表示，空運市場在3月底的訂艙確實滿到清明節，對等關稅公告後，有搶出貨的狀況，但也有貨主取消出貨。由於「昨天是末班車，才可以趕到4月8日美國清關」，因此週一、週二亞洲飛往北美的空運價格，出現每公斤新台幣300、400元左右的高價，比3月底每公斤200多元的運價大幅調升。

他表示，空運搶運的貨物大概以越南、泰國、台灣、中國各科技廠產線的貨物為主，研判是「趕在關稅變高前，有貨的先過去」。

中菲行表示，3月的空運市場就已經出現各國為規避美國關稅，搶在3月底出貨，造成航空貨運進出口量上升及運費上漲。不過，另一家業者指出，目前亞洲往北美貨運價格是每公斤245元，確實有零星貨流出現，但貨量也沒有特別明顯暴增。

此外，美國總統川普簽署行政命令，對從中國進口、價值800美元或以下小額包裹加徵關稅，從貨值的30%增至90%，措施預估5月2日生效。

中國電商出貨原本占空運不少比例，貨攬業者說明，中國電商貨近期未出現赴美搶運潮；畢竟川普當選後，市場就有小額包裹取消豁免關稅政策的預期心理，突然成長的貨量已慢慢紓解，業者也在布局非美國市場，貨量確實會減少，國籍航空原本享有的外溢效益，也可能會消失。

展望未來，業者普遍不樂觀。貨攬業高層表示，空運市場下週都不明朗，各界都在停看聽，坦言「很沉重」；中菲行表示，市場擔憂高關稅會導致全球經濟放緩，國際物流服務業將面臨消費需求下降、貨量減少等挑戰，美國祭出超高關稅，遭中國、歐盟、印度等反制，對美運輸貨量預估進出口都會減少。

海運市場則相對觀望與冷靜，貨攬業者表示，有急迫性的高價值產品會走空運，因為關稅政策每天都在變化，對等關稅出爐後，反而有貨主就取消出貨，先觀望政策；加上川普當選後，已不斷揚言會大幅調漲關稅，許多貨主早已陸續提前拉貨。

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業者進一步說，對等關稅今天開始實施後，海運貨主取消出貨比率變更高，後續市況如何轉變，各界都在觀望，由於不確性因素高，必須做好風險控管。

台驊表示，3月海運市場呈現明顯價格修正，以亞洲出口至歐洲及北美航線跌幅最為顯著；相較之下，空運業務成為3月成長主力，因應美國即將對中國及部分亞洲製造品項實施新一輪關稅，許多出口商選擇在3月底前提前出貨，以避開潛在的成本上漲風險，帶動空運需求顯著成長，電商貨量也自農曆年後明顯回升，進一步推升空運出貨動能。（編輯：張良知）1140409