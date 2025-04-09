鈺創盧超群估美國關稅影響3週後明朗 AI是台灣商機

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（中央社記者張建中台北9日電）鈺創董事長盧超群今天表示，美國關稅政策造成的影響目前混沌不明，估計3週到1個月後情勢才會比較明朗。不過，人工智慧（AI）是台灣的大商機，廠商應掌握相關機會。

天下文化今天舉辦由前工研院院長史欽泰、前中華經濟研究院院長陳添枝合著的「從邊緣到核心」新書發表會，盧超群、旺宏總經理盧志遠、敦泰董事長胡正大、世界先進董事長方略和台積電文教基金會董事陳健邦等多名半導體業者出席，美國總統川普曾表示台灣「偷走」美國晶片，及美國關稅措施成為會中討論焦點。

盧超群說，目前產業界情勢混亂，因為美國關稅措施，有些廠商搶著拉貨，另有廠商則向供應商砍單，預期3週至1個月後，情勢才會趨於明朗。

盧超群表示，AI是台灣的大商機，與美國相比，台灣在大量生產較具優勢，此外，台灣不缺資金，有具責任感的人才，廠商應掌握相關機會。

史欽泰說，美國晶片大廠英特爾（Intel）曾是時代的領導者，只是犯了錯誤，未能抓住產業轉型的機會，從歷史看，川普所說台灣偷走美國晶片並不是事實。台灣半導體未來何去何從應好好思考，應避免犯錯。

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陳添枝表示，台灣半導體產業是台灣的工程師花了50年從無到有累積出來的成果，沒有偷美國晶片，台灣應思考如何保住優勢。

陳添枝說，面對當前的新局勢，台灣廠商有必要全球生產布局，只是業者去美國投資，規模多大將會是由客戶決定。台灣是生產最有效率的地方，廠商海外做不成，可以回台灣，依然保有生產能量。（編輯：黃國倫）1140409