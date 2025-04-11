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路透：因應川普關稅 越南擬嚴防中國貨物洗產地

2025/4/11 16:05
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（中央社河內11日綜合外電報導）路透社根據其瀏覽的越南政府文件和消息人士說法報導，為避免美國徵收懲罰性關稅，越南準備嚴格管控經過本國領土運往美國的中國貨物，並將加強管制輸往中國的敏感產品。

路透社率先披露這項提議的細節。包括頗具影響力的白宮高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）在內等美國高階官員，擔心中國貨物貼上「越南製造」標籤後再運往美國，就能獲得較低關稅。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對全球多國徵收對等關稅，其中越南遭加徵46%，但川普現已暫停實施對等關稅90天。

越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）於美國當地時間9日下午會見美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），兩國同意開始談判。

據3名知情人士透露，依賴出口的越南希望將關稅降至介於22%和28%範圍內，甚至更低。其中1名知情人士指出，美國官員在美越3月雙邊會議中表示，這個關稅區間是有可能的。

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越南工貿部（The Ministry of Industry and Trade）和美國貿易代表署（USTR）辦公室並未回應置評請求。

越南政府昨天宣布與美國展開貿易談判，並在官網表示將嚴格管理「貿易詐欺」，但未說明具體細節。（譯者：林沂鋒/核稿：洪啓原）1140411

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